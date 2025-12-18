إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض

سخرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، من الرئيس السابق جو بايدن عبر وضع لوحة تذكارية عُرضت بشكل بارز على الواجهة الخارجية للبيت الأبيض.

وتصف اللوحة بايدن بأنه "أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا"، وتزعم أنه دفع الأمة "إلى حافة الدمار". كما تحمل اللوحة لقب "جو بايدن الناعس"، وهو اللقب الذي استخدمه ترامب مرارا خلال الحملة الرئاسية لتصوير منافسه بالضعف.

وتكرر اللوحة أيضا ادعاء ترامب الذي لا يستند إلى أساس بأن انتخابات عام 2020، التي فاز بها بايدن، كانت "مزورة"، كما تحمل الديمقراطيين مسؤولية اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا عام 2022.

وتشكل اللوحة جزءا من معرض لصور الرؤساء تم تركيبه سابقا على مبنى البيت الأبيض. وعند الكشف عن المعرض، أثار غياب صورة بايدن الانتباه، إذ وضعت مكان صورته صورة لـ "قلم التوقيع الآلي" وهو جهاز آلي يستخدم لإعادة إنتاج التواقيع.