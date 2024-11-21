ميركل تروي نصيحة لكيفية التعامل مع ترامب

عندما انتُخب دونالد ترامب رئيسا للمرة الأولى، طلبت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل نصائح من بابا الفاتيكان للتعامل مع الرجل، الذي رأت أنه يتحرك وفقا لعقلية الفائز أو الخاسر كونه مطورا عقاريا، وذلك أملا في إيجاد طرق لإقناعه بعدم الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.

وقالت في مذكراتها التي نُشرت مقتطفات منها في صحيفة (دي تسايت) الأسبوعية الألمانية أمس الأربعاء إن ترامب بدا لها معجبا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتبت "كان يرى كل شيء من منظور المطور العقاري، وهي مهنته قبل دخول عالم السياسة".

وأضافت "لا يمكن بيع كل قطعة أرض إلا مرة واحدة، وإذا لم يحصل عليها هو فإن شخصا آخر سيحصل عليها. هكذا يرى العالم".

وكتبت ميركل أنها عندما سألت البابا فرنسيس النصيحة للتعامل مع أشخاص لديهم "وجهات نظر مختلفة تماما"، أدرك على الفور أنها تتحدث عن ترامب وقال لها "شدي، شدي، شدي، ولكن لا تقطعي".