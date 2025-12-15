ألمانيا: اعتقال 5 أشخاص بتهمة التخطيط للهجوم على سوق لعيد الميلاد





تم اعتقال خمسة رجال بسبب الاشتباه في التحضير لهجوم على سوق لعيد الميلاد في منطقة بافاريا السفلى بجنوب ألمانيا. ولا تزال بعض التفاصيل حول القضية غير واضحة.

وتمت عمليات الاعتقال أول أمس الجمعة، وأُحيل الرجال أمس السبت إلى القاضي المختص. وصدر أمر احتجاز لأربعة منهم، فيما وُضع الخامس قيد الاحتجاز الوقائي.

وبحسب أحدث وضع للتحقيقات، لم يكن المشتبه بهم حددوا حتى الآن سوق عيد الميلاد أو اليوم المستهدف للهجوم، وفقًا لما صرح به وزير داخلية بافاريا يوآخيم هيرمان، مشيرًا إلى أن الخطر "تم إحباطه في مرحلة مبكرة جدًا". وحسب المعلومات الحالية، لا يُعتقد أن الهجوم كان وشيكًا التنفيذ.