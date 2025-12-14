تايلاند تعلن حظر تجول مع انتشار القتال على الحدود مع كمبوديا

أعلنت تايلاند حظر تجول في إقليم ترات بجنوب شرق البلاد اليوم الأحد مع امتداد القتال مع كمبوديا إلى الأماكن الساحلية في منطقة حدودية متنازع عليها، وذلك بعد يومين من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجانبين اتفقا على وقف القتال.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية الأميرال سوراسانت كونجسيري في مؤتمر صحفي في بانكوك بعد إعلان حظر التجول "بشكل عام، هناك اشتباكات مستمرة" منذ أن أكدت كمبوديا مجددا انفتاحها على وقف إطلاق النار أمس السبت.

وأضاف أن تايلاند منفتحة على حل دبلوماسي ولكن "على كمبوديا أن توقف العداء أولا قبل أن نتمكن من التفاوض".