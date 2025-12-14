Al Bayan
تايلاند تعلن حظر تجول مع انتشار القتال على الحدود مع كمبوديا

رويترز

أعلنت تايلاند حظر تجول في إقليم ترات بجنوب شرق البلاد اليوم الأحد مع امتداد القتال مع كمبوديا إلى الأماكن الساحلية في منطقة حدودية متنازع عليها، وذلك بعد يومين من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجانبين اتفقا على وقف القتال.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية الأميرال سوراسانت كونجسيري في مؤتمر صحفي في بانكوك بعد إعلان حظر التجول "بشكل عام، هناك اشتباكات مستمرة" منذ أن أكدت كمبوديا مجددا انفتاحها على وقف إطلاق النار أمس السبت.

وأضاف أن تايلاند منفتحة على حل دبلوماسي ولكن "على كمبوديا أن توقف العداء أولا قبل أن نتمكن من التفاوض".