ترامب يحدد مرشحين بارزين اثنين لرئاسة الاحتياطي الاتحادي

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال بأنه ضغط على كيفن وارش، حاكم مجلس الاحتياطي الاتحادي السابق، إلى خفض أسعار الفائدة إذا تم تعيينه رئيسا.

وقال ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال، في إشارة إلى وارش: "إنه يعتقد أنه يتعين عليك خفض أسعار الفائدة. وكذلك أي شخص آخر تحدثت إليه".

وفي الوقت الحالي، ينقسم مجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل حاد حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، حيث أشار العديد من المسؤولين إلى التضخم وهو عند حوالي 3%، أعلى من هدف الاحتياطي الاتحادي الذي يبلغ 2%- كسبب لتأجيل المزيد من التخفيضات. ومن خلال المطالبة بمزيد من التخفيضات، يكون ترامب قد خالف عقودا تجنبت خلالها الإدارات السابقة الضغط علنا على البنك المركزي.

كان ترامب قد ألمح سابقا إلى أنه حدد الشخصية التي ستحل محل رئيس الاحتياطي الاتحادي الحالي جيروم باول، الذي انتقده ترامب بشدة لعدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كافية. كما أشار إلى كيفن هاسيت، كبير مستشاريه الاقتصاديين، كـ"رئيس محتمل لبنك الاحتياطي الاتحادي"، ويبدو أن هاسيت هو المفضل.

لكنه أشار في المقابلة التي أجرتها معه الصحيفة إلى أن ورش هو المرشح الأوفر حظا، وقال ترامب "أعتقد أن الاثنين كيفن (كيفن هاسيت وكيفن وارش) رائعان".