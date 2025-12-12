ترامب يمنع الولايات من صياغة لوائحها الخاصة بشأن الذكاء الاصطناعي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الخميس أمرا تنفيذيا يهدف إلى منع الولايات من صياغة لوائحها الخاصة بشأن الذكاء الاصطناعي، قائلا إن الصناعة المزدهرة معرضة لخطر الاختناق بسبب خليط من القواعد المرهقة بينما هي في معركة مع المنافسين الصينيين على التفوق.

ودعا أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين، بالإضافة إلى جماعات الحريات المدنية وحقوق المستهلكين، إلى المزيد من اللوائح التنظيمية للذكاء الاصطناعي، قائلين إنه لا توجد رقابة كافية على التكنولوجيا القوية.

لكن ترامب قال للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه "لن يكون هناك سوى فائز واحد" في سباق الدول للسيطرة على الذكاء الاصطناعي، وأن الحكومة المركزية الصينية تمنح شركاتها مكانا واحدا للحصول على الموافقات الحكومية.

وقال ترامب: "لدينا استثمار كبير قادم، ولكن إذا كان عليهم الحصول على 50 موافقة مختلفة من 50 ولاية مختلفة، يمكنك أن تنسى الأمر لأنه من المستحيل القيام بذلك".