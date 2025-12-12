لماذا سئم ترامب من الاجتماعات بشأن أوكرانيا؟

أكد البيت الأبيض أمس الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرسل ممثلا ينوب عنه إلى محادثات في أوروبا بشأن أوكرانيا في مطلع الأسبوع إذا كانت هناك فرصة حقيقية لتوقيع اتفاق سلام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين إن ترامب سئم من الاجتماعات العديدة التي لا يبدو أبدا أنها تفضي إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضافت "الرئيس محبط للغاية من طرفي هذه الحرب، وقد سئم من عقد الاجتماعات لمجرد الاجتماع".

وتتعرض كييف لضغوط من البيت الأبيض للتوصل لسلام سريع، لكنها تقاوم خطة مدعومة من الولايات المتحدة اقتُرحت الشهر الماضي ويرى الكثيرون أنها تصب في مصلحة موسكو.

وتحدث ترامب هاتفيا أمس الأربعاء مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وقال في وقت لاحق إنه أجرى نقاشا حافلا معهم، تناول احتمالات إجراء محادثات في أوروبا في مطلع الأسبوع.

وقالت ليفيت "إنه يريد العمل من أجل إنهاء هذه الحرب، وأمضت الإدارة أكثر من 30 ساعة، وهذا فقط خلال الأسبوعين الماضيين، في اجتماعات مع الروس والأوكرانيين والأوروبيين. سننظر في مسألة اجتماعات مطلع الأسبوع، ونراقب (ما ستسفر عنه)".