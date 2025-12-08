ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية الأمريكية قبل قرار المحكمة العليا

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأحد عن استخدامه للصلاحيات الطارئة لفرض الرسوم الجمركية، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه المحكمة العليا مدى قانونية ذلك.

وفي منشور على منصته تروث سوشيال، أقر ترامب بأن لدى الولايات المتحدة أدوات أخرى لفرض الرسوم الجمركية، لكنه قال إن النهج الذي تراجعه المحكمة هو "أكثر مباشرة بكثير، وأقل إزعاجا، وأسرع بكثير"، وهو ما وصفه بأنه حاسم للأمن القومي.

وكتب: "السرعة والقوة واليقين هي، في جميع الأوقات، عوامل مهمة لإنجاز المهمة بطريقة دائمة ومظفرة".

وأضاف ترامب أنه إذا كانت الدول الأخرى تشك في وجود حقوق رئاسية معينة، لكانت قد أوضحت ذلك "بصوت عال وواضح".

وتدرس المحكمة العليا حاليا ما إذا كان بإمكان ترامب فرض رسوم جمركية من جانب واحد بموجب قانون الطوارئ لعام 1977 دون موافقة الكونغرس. وكانت المحاكم الأدنى قد منعت هذه السياسة بعد شكاوى من عدة شركات وولايات أمريكية.

وبعد توليه منصبه، استخدم ترامب هذا القانون لفرض رسوم جمركية على سلع من دول متعددة، مشيرا إلى مخاوف بشأن المخدرات مثل الفنتانيل والهجرة غير الشرعية والعجز التجاري.

ويحمل القرار أيضا تداعيات على الاتحاد الأوروبي، حيث تم تطبيق التعريفة الجمركية الحالية البالغة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي بموجب القانون نفسه.

ومن غير الواضح متى ستصدر المحكمة العليا قرارها. وإذا حكمت ضد ترامب، فقد يشكك ذلك في الاتفاقيات التجارية القائمة.