بيربوك: لا ينبغي إجبار أوكرانيا على التخلي عن أراضيها مقابل السلام

أكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، أنه لا ينبغي إجبار أوكرانيا على التخلي عن أراض في إطار اتفاق سلام، محذرة من أن مكافأة العدوان لا تؤدي إلا إلى تأجيج المزيد من الحرب.

وصرحت بيربوك لمجموعة فونكه الإعلامية الألمانية في تصريحات نشرت يوم أمس الأحد: "أنت تدين عملا عدوانيا، ولا تكافئه. أولئك الذين يكافئون العدوان سيحصدون المزيد من الحرب بدلا من السلام".

وأضافت بيربوك، التي شغلت سابقا منصب وزيرة الخارجية الألمانية، أن قبول قيام عضو في مجلس الأمن بخرق القاعدة الأساسية للأمم المتحدة من شأنه أن يشكل سابقة خطيرة، في إشارة إلى حظر ميثاق الأمم المتحدة لاستخدام القوة.

وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بسحب قواتها من أجزاء من منطقة دونباس التي لا تزال تحت سيطرة كييف. بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني، أعلنت روسيا أن مناطق لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية جزء من أراضيها.

كما مارست الولايات المتحدة ضغوطا على أوكرانيا لتقديم تنازلات، قائلة إن الحرب لا يمكن أن تنتهي بخلاف ذلك. ورفضت أوكرانيا حتى الآن.

وتحفظت بيربوك على الدور المحتمل للأمم المتحدة في تأمين وقف إطلاق النار. وقالت: "أولا، يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار واتفاق سلام، ومن ثم يمكننا مناقشة كيفية فرضه". وأضافت: "لكن لذلك، يجب أن تكون روسيا مستعدة لإنهاء الحرب أولا".