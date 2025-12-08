ترامب يشارك في مراجعة صفقة نتفلكس ووارنر براذرز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد أنه سيكون له رأي فيما إذا كان ينبغي المضي قدما في الاندماج المقترح بين نتفليكس ووارنر براذرز، وقال للصحفيين إن الحصة السوقية للكيان المدمج قد تثير مخاوف.

وقال ترامب للصحفيين لدى وصوله إلى مركز كنيدي لحضور حفل توزيع جوائز سنوي "سأشارك في هذا القرار".

اتفقت نيتفليكس يوم الجمعة على شراء قسم البث التلفزيوني واستوديوهات الأفلام والبث المباشر التابع لشركة وارنر برذارز ديسكفري مقابل 72 مليار دولار، وهي صفقة من شأنها أن تسلم السيطرة على أحد أكثر أصول هوليوود قيمة إلى الشركة الرائدة في خدمات البث.

ولم يقل ترامب ما إذا كان يؤيد الموافقة على الصفقة، لكنه أشار إلى تركيز محتمل للقوة السوقية في قطاع الترفيه.

وقال "سيكون هذا الأمر متروكا لبعض الاقتصاديين ليدلوا برأيهم فيه.... لكنها حصة سوقية كبيرة. ليس هناك شك في أنها قد تكون مشكلة".