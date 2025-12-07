أوكرانيا تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ روسية

أفادت وسائل إعلام محلية في وقت مبكر من اليوم الأحد أنه على الرغم من المحادثات المستمرة بشأن حل سلمي، شنت روسيا مرة أخرى غارات جوية على أوكرانيا خلال الليل.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، وفقاً لوكالة أنباء أر بي سي- أوكرانيا، إن مدينة كريمنشوك وسط أوكرانيا في منطقة بولتافا تعرضت لهجوم بعشرات الطائرات المسيرة وصواريخ كينجال فرط صوتية. وسمعت انفجارات في المدينة، وأفاد السكان بانقطاعات في الكهرباء والتدفئة.

وفي وقت سابق، وخلال ليلة السبت، شنت روسيا ضربة جوية واسعة النطاق أخرى على شبكة الكهرباء في أوكرانيا، مما تسبب في إصابات وانقطاعات طارئة للكهرباء في عدة مناطق. واتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي موسكو مرة أخرى بمهاجمة البنية التحتية المدنية.

وقدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي إس أي إس) ومقره الولايات المتحدة أن الهجوم شمل حوالي 653 طائرة مسيرة و 51 صاروخا وصاروخ كروز، مما يجعله على الأرجح ثالث أكبر هجوم جوي في الحرب.