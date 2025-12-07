الكرملين يرحب بإنهاء صفة "التهديد المباشر" في الاستراتيجية الأمريكية

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأحد أن الكرملين رحب بالخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمراجعة استراتيجية الأمن القومي والتوقف عن وصف روسيا بأنها "تهديد مباشر".

وقال بيسكوف لوكالة أنباء تاس الرسمية إن الوثيقة المحدثة حذفت الكلمات التي تصف روسيا بأنها تهديد مباشر، وحثت بدلا من ذلك على التعاون مع موسكو في قضايا الاستقرار الاستراتيجيـ مضيفا "نعتبر ذلك خطوة إيجابية".

ومنذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 وحربها في أوكرانيا في عام 2022، صنفت السياسة الاستراتيجية الأمريكية موسكو على أنها تهديد رئيسي. ومع ذلك، فإن السياسة الأمريكية المحدثة، التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة، تتبنى لهجة أكثر مرونة وتحث على تعاون محدود.

وذكر بيسكوف أن موسكو ستدرس الوثيقة عن كثب قبل استخلاص استنتاجات أوسع نطاقا. ونقلت تاس عن بيسكوف قوله "نحن بالتأكيد بحاجة إلى دراستها عن كثب وتحليلها".

وحددت الاستراتيجية الجديدة المكونة من 29 صفحة رؤية ترامب للسياسة الخارجية باعتبارها "واقعية مرنة"، وقالت إن السياسة الأمريكية ستستند قبل كل شيء إلى "ما ينفع أمريكا".

وقالت الوثيقة إن واشنطن ستسعى إلى حل سريع للصراع في أوكرانيا وتهدف إلى إعادة إرساء "الاستقرار الاستراتيجي" مع موسكو، مع الإبقاء على أن تصرفات روسيا في أوكرانيا لا تزال مصدر قلق أمني رئيسي.

وصدرت الاستراتيجية وسط تعثر مبادرة السلام الأمريكية التي قدمت فيها واشنطن اقتراحا يؤيد مطالب روسيا الرئيسية في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وكثيرا ما أدلى ترامب بتعليقات إيجابية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما دفع المنتقدين إلى اتهامه بالتساهل مع موسكو حتى مع إبقاء إدارته على العقوبات بسبب تصرفات روسيا في أوكرانيا.

وراقب الحلفاء الأوروبيون، الذين يعتمدون على الدعم العسكري الأمريكي لردع روسيا، هذا التحول عن كثب، وعبروا عن قلقهم من أن اللغة الأمريكية الأكثر مرونة تجاه روسيا قد تضعف الجهود المبذولة لمواجهة موسكو مع استمرار الحرب في أوكرانيا.