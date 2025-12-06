ليتوانيا تغلق مطار فيلنيوس بعد تهديد جوي جديد

قال مطار فيلنيوس في ليتوانيا، السبت، إنه أوقف عملياته مرة أخرى بسبب الاشتباه في ظهور مناطيد في مجاله الجوي، في عملية هي الأحدث في سلسلة من حالات توقف حركة الطيران، في البلد الواقع بمنطقة البلطيق في الأشهر القليلة الماضية.

وذكر المركز الوطني الحكومي لإدارة الأزمات أن حركة الملاحة الجوية ستتوقف حتى السابعة مساء اليون بتوقيت غرينتش.

وأغلق المطار، الواقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً من روسيا البيضاء، أكثر من 10 مرات منذ أوائل أكتوبر، بسبب حوادث مماثلة، وكان آخر إغلاق له في الثالث من ديسمبر.

وتقول ليتوانيا إن المناطيد يرسلها مهربون ينقلون السجائر من بيلاروسيا، وتُحمل رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، الحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولية عدم منع إطلاقها، الذي تقول إنه يأتي في سياق "الهجوم متعدد الأسلحة".