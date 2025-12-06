عاصفة قطبية تجتاح وسط وشمال شرق أمريكا

اجتاحت موجة من الهواء القطبي معظم الأجزاء الوسطى والشرقية من الولايات المتحدة أمس الجمعة مع درجات حرارة أدنى من المعتاد في هذا الوقت من العام، مسجلة أرقاما قياسية من أيوا وميشيغان إلى نيويورك.

وقال مارك تشينارد من المركز الأمريكي للتنبؤ بالطقس إن موجة البرودة القطبية بدأت يوم الخميس ومن المتوقع أن تستمر خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، مما يجعلها موجة البرد الأطول والأكثر شدة في هذا الموسم.

ولا تزال البداية الرسمية لفصل الشتاء على بعد أكثر من أسبوعين.

وقال تشينارد إن درجات الحرارة انخفضت يوم الخميس إلى مستويات قياسية منخفضة جديدة في أكثر من عشرة أماكن في جميع أنحاء ولاية أيوا وأجزاء من ويسكونسن ومينيسوتا.

وبلغت درجة الحرارة أدنى مستوى على الإطلاق يوم الخميس في ولاية أيوا حيث بلغت 19 درجة تحت الصفر في بلدة سبنسر. ويقل ذلك عن الرقم القياسي السابق الذي سجلته في هذا الوقت من العام في 2005 وبلغ تسع درجات تحت الصفر.

أما في شمال ولاية نيويورك، فقد انخفضت درجة الحرارة إلى رقم قياسي جديد بلغ 22 درجة تحت الصفر، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق الذي بلغ 20 درجة تحت الصفر.

وبالإضافة إلى البرد القارس، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع هطول الثلوج في أجزاء من وسط المحيط الأطلسي والغرب الأوسط وجبال روكي حتى اليوم السبت. ووفقا للتوقعات، فإن نظام العواصف الذي يعبر السهول الشمالية والغرب الأوسط اليوم السبت سيجلب معه احتمال تساقط ثلوج كثيفة في بعض الأحيان.