حصيلة ضحايا فيضانات آسيا تتجاوز 1500 قتيل

تجاوز عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الكارثية التي ضربت أجزاء من آسيا الأسبوع الماضي 1500 شخص يوم الخميس، بينما تسابق فرق الإنقاذ الزمن للوصول إلى الناجين المعزولين بسبب الكارثة مع استمرار فقدان المئات من الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة.

وجاءت الأرقام الأخيرة في الوقت الذي حذر فيه خبراء الأرصاد الجوية من تجدد هطول الأمطار في جميع أنحاء سومطرة الشمالية وسومطرة الغربية وآتشيه في الأيام المقبلة، مما أثار مخاوف من المزيد من الدمار في المناطق التي تعاني بالفعل من الفيضانات القاتلة.

وتفاقمت المأساة بسبب تحذيرات من أن عقودا من إزالة الغابات الناجمة عن التنمية غير الخاضعة للرقابة والتعدين ومزارع زيت النخيل ربما تكون قد زادت من حدة الدمار. وتصاعدت الدعوات للحكومة للتحرك.

وقالت السلطات إن 836 شخصا تأكدت وفاتهم في إندونيسيا، و479 في سريلانكا، و185 في تايلاند، بالإضافة إلى ثلاثة في ماليزيا.

وظلت العديد من القرى في إندونيسيا وسريلانكا مدفونة تحت الوحل والحطام، مع استمرار فقدان 859 شخصا في كلا البلدين.