الجيش الأمريكي يقتل 4 أشخاص في ضربة استهدفت قارباً بالمحيط الهادئ

قالت القيادة الجنوبية الأمريكية يوم الخميس إن الجيش الأمريكي ضرب قاربا آخر يزعم تهريبه للمخدرات في شرقي المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص كانوا على متنه.

وأفادت التقارير بأن السفينة كانت تدار "من قبل منظمة إرهابية مصنفة" وكانت تحمل مخدرات على طول طريق تهريب معروف.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية على منصة إكس: "قتل أربعة إرهابيين من مهربي المخدرات كانوا على متن السفينة".

وشنت القوات الأمريكية هجمات مماثلة على قوارب يزعم أنها محملة بالمخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ على مدى الأشهر القليلة الماضية، غالبا دون تقديم أدلة علنية لتبرير الضربات.

وتشير التقارير الإعلامية إلى مقتل ما يقرب من 90 شخصا في مثل هذه العمليات حتى الآن. ووصفت الإدارة الأمريكية الضحايا بأنهم مهربو مخدرات و"إرهابيون".

وقد أثارت عمليات القتل خارج نطاق القضاء انتقادات واسعة النطاق. ويقول خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي.

وقال رئيس البنتاجون بيت هيجسيث مؤخرا إنه من المقرر شن المزيد من الضربات. وقال خلال اجتماع وزاري عقد مؤخرا: "لقد بدأنا للتو بضرب قوارب المخدرات ووضع إرهابيي المخدرات في قاع المحيط".