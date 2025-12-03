نيوزيلندي يبتلع أثمن بيضات العالم والشرطة تنتظر الحل!

في مشهد لا يصدق يمزج بين الجرأة والسذاجة المطلقة، تحولت أثمن بيضات العالم إلى أسلوب لتهريب الجرائم في نيوزيلندا، ففي حادثة هزت الأوساط الفنية والجنائية، وجهت الشرطة تهمة السرقة إلى رجل تجرأ على ابتلاع قلادة "فابرجيه" مرصعة بالجواهر، بقيمة تقارب 19 ألف دولار، محولاً معدته إلى "خزانة" مؤقتة للتحفة الثمينة، بينما يستمر ضباط الأمن في مهمة مراقبة هي الأغرب من نوعها على الإطلاق.

وجهت الشرطة في نيوزيلندا تهمة السرقة لرجل بعدما زُعم أنه قام بسرقة قلادة على شكل بيضة فابرجيه مرصعة بالجواهر من متجر مجوهرات، وذلك عن طريق التقاطها وابتلاعها.

وقع الحادث الغريب بعد ظهر يوم الجمعة في متجر بوسط أوكلاند، وفقاً لبيان أرسله المفتش غراي أندرسون، قائد منطقة أوكلاند المركزية في شرطة نيوزيلندا.

وقال أندرسون إن موظفي المتجر اتصلوا بالشرطة حوالي الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وقد "استجاب الضباط بعد دقائق، واعتقلوا الرجل داخل المتجر".

تم توجيه تهمة السرقة إلى الرجل البالغ من العمر 32 عاماً ووُضع رهن الاحتجاز قبل مثوله المقرر أمام المحكمة في 8 ديسمبر.

عملية الاسترداد

وفي بيان منفصل نُشر يوم الأربعاء، قال أندرسون إن الرجل خضع لتقييم طبي وقت اعتقاله ويتم مراقبته باستمرار من قبل ضابط.

وأضاف: "نظراً لأن هذا الرجل محتجز لدى الشرطة، فإن واجبنا هو الاستمرار في مراقبته نظراً للظروف التي حدثت".

وأكد: "في هذه المرحلة، لم يتم استرداد القلادة"، والقيمة المسروقة هي قلادة على شكل بيضة "فابرجيه جيمس بوند أوكتوبوسي" (Fabergé James Bond Octopussy Egg locket) وتبلغ قيمتها 33,585 دولاراً نيوزيلندياً (19,300 دولار أمريكي)، وفقاً لوثائق المحكمة.

يكشف وصف القلادة أنها مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً والمينا الخضراء المزخرفة بنمط "غيلوشيه"، كما أنها مرصعة بـ 60 ماسة بيضاء و 15 ياقوتة زرقاء.

ويشير الوصف إلى أنه "على طريقة فابرجيه الأصيلة، تقدم قلادة البيضة الجميلة أيضاً مفاجأة ، إذ تفتح لتكشف عن أخطبوط صغير من الذهب عيار 18 قيراطاً بالداخل، يجسد روح الفيلم الذي سُميت القلادة باسمه". وقد تم ترصيع الأخطبوط بعينين من الألماس الأسود.

والجدير بالذكر ان فابرجيه هي دار مجوهرات تاريخية تأسست في سانت بطرسبرغ، روسيا، عام 1842. وتجدر الإشارة إلى أن إحدى "البيضات الإمبراطورية" التي أنتجتها فابرجيه بيعت مؤخراً مقابل 22.9 مليون جنيه إسترليني (30.2 مليون دولار)، مما يؤكد المكانة الاستثنائية لمنتجات الدار والندرة المتزايدة لهذه التحف.