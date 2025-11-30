السنغال تسابق الزمن لمنع تسرب نفطي قبالة دكار

قالت هيئة الموانئ في العاصمة السنغالية دكار اليوم الأحد إن السلطات تسابق الزمن لمنع تسرب نفطي محتمل بعد دخول المياه إلى غرفة محرك ناقلة النفط مرسين التي ترفع علم بنما بالقرب من ساحل دكار. وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن ملكية السفينة تعود لشركة مرسين التركية للملاحة وتديرها شركة بشكطاش للملاحة. وقالت هيئة الموانئ إن الواقعة، التي أدت إلى إصدار السفينة إشارة استغاثة، حدثت خلال الليل بين يومي 27 و28 نوفمبر تشرين الثاني، ما استدعى إرسال قاطرات وفرق متخصصة من البحرية السنغالية وهيئة الملاحة البحرية. ولم تذكر السلطات أي تفاصيل عن الواقعة لكنها أشارت إلى إنقاذ جميع أفراد الطاقم بسلام دون الإبلاغ عن إصابات.

وقالت هيئة الموانئ في دكار في بيان "تعمل السلطات على تثبيت السفينة ومنع تسرب المواد الهيدروكربونية وتخفيف المخاطر البيئية". وأضافت أن الإجراءات الفورية شملت وقف التسرب ونقل حمولة الوقود ونشر حاجز عائم لمنع التلوث حول الناقلة كخطوة احترازية.

وأظهرت صور للسفينة نُشرت على الإنترنت اقتراب مؤخرّتها من خط المياه، وهو ما قد يشير إلى أنها محملة بالكامل أو تعاني من تسرب مياه. ولم يتسنَّ لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الصور.