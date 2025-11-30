الكرملين: وضع زيلينسكي يتدهور على جميع الأصعدة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن موقف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يتدهور يوما بعد يوم، سواء داخل أوكرانيا أو على خطوط المواجهة.

وقال بيسكوف، في تصريح تلفزيوني، إن "الأمر الواضح هو أن كل يوم هو يوم ضائع بالنسبة لزيلينسكي ونظام كييف، كل يوم يتدهور موقفهم، سواء داخل البلاد أو على خطوط المواجهة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف، أمس الأول الجمعة، إن الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية.

وذكر بيسكوف، في تصريح متلفز لوسائل إعلام روسية، تعليقا على تفتيش منزل أندريه يرماك، مدير مكتب زيلينسكي، أن "الوضع في أوكرانيا صعب للغاية، وفي الواقع فضيحة الفساد هذه تهز النظام السياسي في البلاد من كل حدب وصوب".

وأطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، في 10 نوفمبر الجاري، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة.