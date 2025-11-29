السلطات الروسية تهدد بحظر شامل لتطبيق واتس آب

هددت هيئة الرقابة الروسية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "روسكومنادزور" بفرض حظر كامل على تطبيق واتس آب داخل البلاد، وذلك بعد قيود سابقة على تطبيق المراسلة.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن هيئة "روسكومنادزور" القول في بيان إنه سيتم حظر تطبيق واتس آب إذا لم يلتزم بالقانون الروسي.

وفي السابق، أكدت الهيئة بأن عناصر إجرامية تستخدم واتس آب للابتزاز والاحتيال واستدراج المواطنين الروس للمشاركة في أعمال تخريبية.

وتم تقييد المكالمات عبر تطبيقي واتس آب وتليجرام في روسيا لبعض الوقت، فيما تم حظر خدمة المراسلة المشفرة سيجنال وتطبيق فايبر بالفعل عام 2024.