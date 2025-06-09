حظر سفر جديد فرضه ترامب على مواطني 12 دولة يدخل حيز التنفيذ

في خضم التوتر المتزايد بشأن الجهود المكثفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنفاذ قوانين الهجرة، دخل حظر السفر الجديد الذي فرضه الرئيس على مواطني 12 دولة، معظمها في أفريقيا والشرق الأوسط، حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

وينطبق القرار الجديد، الذي وقعه ترامب يوم الأربعاء الماضي، على مواطني أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان واليمن.

كما يفرض قيودا مشددة على الأشخاص من بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوجو، وتركمانستان، وفنزويلا الموجودين خارج الولايات المتحدة ولا يحملون تأشيرة صالحة.

ولا يلغي الحظر الجديد التأشيرات الصادرة مسبقا لأشخاص من البلدان المدرجة في القائمة، وفقا لإرشادات صدرت يوم الجمعة لجميع البعثات الدبلوماسية الأمريكية. ومع ذلك، فإنه في حال عدم تلبية مقدم الطلب معايير ضيقة للإعفاء من الحظر، سيجري رفض طلبه اعتبارا من اليوم الاثنين.

ولا يزال بإمكان المسافرين الذين يحملون تأشيرات صادرة مسبقا دخول الولايات المتحدة حتى بعد دخول الحظر حيز التنفيذ.