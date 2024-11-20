الكرملين: بوتين مستعد لإجراء اتصالات ومفاوضات بشأن أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد لإجراء اتصالات ومفاوضات بشأن أوكرانيا، وهو يتحدث عن ذلك.

وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على تقارير حول استعداد بوتين للمحادثات: "الرئيس يصرح مرارا وتكرارا، بأنه مستعد للاتصالات والمفاوضات"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف أن المهم بالنسبة لروسيا هو تحقيق أهدافها في الصراع الأوكراني، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بالفعل إن خيار التجميد لن ينجح.

وقال بيسكوف، للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين مستعدا لمناقشة كيف ستكون الحدود بين روسيا وأوكرانيا: "قال الرئيس بالفعل إن أي خيار لتجميد هذا الصراع لن يناسبنا. ومن المهم بالنسبة لنا أن نحقق أهدافنا المعروفة للجميع."

وأعلن الكرملين أن بوتين أجرى اليوم محادثة هاتفية، مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أركانج تواديرا، ناقش خلالها الطرفان حالة وآفاق مواصلة تطوير العلاقات الثنائية الودية في مختلف المجالات.