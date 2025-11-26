الناتو يحذر من التسرع في توقعات خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا

حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته على الحذر من التوقعات بشأن المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الخطة لا تزال تتطلب مفاوضات جوهرية.

وقال روته لمجموعة "آر إن دي" الإعلامية وصحيفة "إل باييس" الإسبانية في تصريحات نُشرت اليوم الأربعاء، إن الإطار الذي تم مراجعته بشكل مشترك من قبل الولايات المتحدة وأوكرانيا يحتوي على عناصر واعدة، لكنه يشتمل أيضا على قضايا لم تحل بعد وستحتاج إلى جولات دبلوماسية إضافية.

وقالت الحكومة الأوكرانية الثلاثاء إنها وافقت على النقاط الرئيسية لخطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة، وفقا لكلا الحكومتين.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك بضع نقاط فقط لا تزال محل خلاف. ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي به لاحقا في نوفمبر.

ووزعت واشنطن الأسبوع الماضي خطة مكونة من 28 نقطة، واجهت انتقادات في أوروبا وكييف، حيث يخشى المسؤولون أن تراعي الخطة مصالح روسية كثيرة.

وعقد مفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا والدول الأوروبية اجتماعات في جنيف لمراجعة الوثيقة، ووصف روته تلك الجلسات بأنها مثمرة، لكنها تمثل خطوة أولية فقط نحو محادثات هيكلية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.