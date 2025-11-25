تضرر أكثر من 100 منزل جراء إعصار قرب هيوستن الأمريكية

قالت السلطات في ولاية تكساس الأمريكية، يوم أمس الاثنين، إن أكثر من 100 منزل تعرضت لأضرار جراء إعصار ضرب منطقة سكنية خارج مدينة هيوستن.

ولم تسجل أي إصابات جراء الحادث.

وأظهرت صور وفيديوهات منشورة على فيسبوك من قبل مكتب قائد مركز شرطة هاريس كونتي بريسينكت 3، تضررأسطح المنازل فيما أعاق بعض الحطام الطرق.

وشمل الضرر حي ميموريال نورثويست، وفقا لمكتب مارك هيرمان، قائد مركز الشرطة.

وأفاد متحدث باسم إدارة الإطفاء في هيوستن، روستين رولينجز، بأن خمسة من عناصر الإدارة سيقومون بقطع وإزالة الأشجار المتساقطة.

وأصدرت خدمة الأرصاد الوطنية تحذيرا من احتمال اجتياح إعصار لجنوب شرق تكساس، بما في ذلك هيوستن، حتى الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، إضافة إلى تحذير من عواصف رعدية شديدة لأجزاء من جنوب شرق الولاية.