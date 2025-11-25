زيلينسكي: سأناقش قضايا حساسة مع ترامب

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين أن خطة السلام المقترحة التي تخضع للنقاش الآن مع الولايات المتحدة وأوروبا تضمنت نقاطا "صحيحة"، لكن هناك قضايا حساسة سيناقشها مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر زيلينسكي في كلمته المسائية المصورة "اعتبارا من الآن، وبعد (محادثات) جنيف، هناك نقاط أقل، لم تعد 28 نقطة، وتم دمج عدد كبير من العناصر الصحيحة في هذا الإطار".

وأضاف "قدّم فريقنا اليوم بالفعل تقريرا عن المسودة الجديدة للخطوات، وهذا هو النهج الصحيح حقا. أما القضايا الحساسة، والنقاط الأكثر حساسية، فسأناقشها مع الرئيس ترامب".

وقال زيلينسكي إن عملية إصدار وثيقة نهائية ستكون صعبة وإن أوكرانيا تقدر المساعدة التي قدمتها الدول الأخرى والنهج الأمريكي "البناء".

وأضاف زيلينسكي إنه إذا استمرت المفاوضات بشأن وقف الحرب "يجب ألا تكون هناك صواريخ، ولا ضربات مكثفة على أوكرانيا وشعبنا. وهذا أمر يمكن أن يضمنه الأقوياء في العالم".