ترامب يطلق مشروعاً يستهدف تحويل البيانات الحكومية إلى اكتشافات علمية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتوجيه الحكومة الاتحادية للتعاون مع شركات التكنولوجيا والجامعات بهدف تحويل البيانات الحكومية إلى اكتشافات علمية، في إطار جهوده لجعل الذكاء الاصطناعي محركا لمستقبل الاقتصاد الوطني.

وكشف ترامب عن مشروع "مهمة جينيسيس" ضمن الأمر التنفيذي الذي وقعه يوم الاثنين، والذي يوجه وزارة الطاقة والمختبرات الوطنية لبناء منصة رقمية تجمع البيانات العلمية للبلاد في مكان واحد.

ويشمل المشروع دعوة للشركاء من القطاع الخاص والجامعات لاستخدام قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي لمساعدة الحكومة في حل المشكلات الهندسية والطاقة والأمن القومي، بما في ذلك تحسين كفاءة شبكة الكهرباء الوطنية، وفقا لمسؤولين في البيت الأبيض تحدثوا للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لشرح تفاصيل الأمر قبل توقيعه. ولم يذكر المسؤولون أي إشارات محددة للسعي لتحقيق تقدم في المجال الطبي ضمن هذا المشروع.