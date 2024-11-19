ترامب يحضر مراسم إطلاق صاروخ لسبيس إكس في تكساس

ر بما يحضر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عملية إطلاق صاروخ تابع لشركة سبيس إكس في تكساس اليوم الثلاثاء فيما يعد علامة أخرى على علاقاته الوثيقة مع الملياردير إيلون ماسك مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي.

ولم يستجب فريق ترامب الانتقالي لطلب التعليق على خطط الرئيس المنتخب. ونشأت صداقة وثيقة بين ترامب وماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وأغنى رجل في العالم والذي أسس شركة سبيس إكس في عام 2002.

وكثيرا ما يقدم ماسك المشورة لترامب، وقد أقام لفترة طويلة في نادي مار-إيه- لاجو الذي يملكه ترامب في بالم بيتش.

وكان ماسك جزءا من الوفد المرافق لترامب الذي سافر من فلوريدا إلى نيويورك يوم السبت لحضور بطولة رياضية. وستكون عملة الإطلاق سادس رحلة تجريبية تقوم بها شركة سبيس إكس للمركبة ستارشيب.

وتمثل هذه المركبة نظام الصواريخ من الجيل التالي للشركة والذي يعتمد عليه ماسك في تحقيق هدفه المتمثل في إرسال البشر والبضائع إلى المريخ.

وتخطط إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) لاستخدام المركبة ستارشيب في مهام لإنزال البشر على القمر خلال العقد الجاري.