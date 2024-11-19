نقل رئيس باراجواي إلى المستشفى خلال حضوره قمة العشرين بالبرازيل

قال مكتب رئيس باراجواي سانتياجو بينا إنه نُقل إلى المستشفى أمس الاثنين أثناء مشاركته في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في البرازيل، مشيرا إلى أنه يتلقى العلاج داخل مستشفى بالمدينة من "وعكة" أصيب بها.

وفي منشور منفصل على منصات التواصل الاجتماعي، قال نائب الرئيس بيدرو أليانا إنه تحدث مع بينا بعد إصابته "بتوعك بسيط". وأضاف "إنه بصحة جيدة وينتظر نتائج فحوصاته الطبية".

ولم يرد المستشفى على الفور على طلب رويترز للحصول على مزيد من المعلومات. وبينا اقتصادي يبلغ من العمر 46 عاما وينتمي إلى حزب كولورادو المحافظ في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وتولى منصبه في أغسطس من العام الماضي.