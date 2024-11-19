واشنطن تعلن استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا

تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة تقديم مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا، حيث أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، هذا الالتزام أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين.

وقالت توماس جرينفيلد إنه بتوجيه من الرئيس جو بايدن، ستستمر الولايات المتحدة في تزويد أوكرانيا بالمدفعية والدفاع الجوي والمركبات المدرعة، وغيرها من القدرات والذخائر اللازمة.

وأضافت: "عندما تنتهي هذه الحرب، ستكون أوكرانيا ذات سيادة ومستقلة وديمقراطية وتسيطر على أراضيها المعترف بها دوليا، وتستمر في طريقها للانضمام إلى المؤسسات الأوروبية الأطلسية، مثل الناتو".

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا في الأيام المقبلة.

وفي حديثها، شددت الدبلوماسية على أن الدعم للديمقراطية وحقوق الإنسان أكبر من أي قائد واحد، وقالت: "السلام الذي ليس عادلا ليس سلاما. والسلام الذي ليس مستداما ليس سلاما. والسلام الذي لا تقوده أوكرانيا ليس سلاما حقيقيا".