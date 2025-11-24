كاليفورنيا تهتز.. 90 زلزالاً غامضاً وتحذير من لغز تحت الأرض

تشهد منطقة خليج كاليفورنيا في الولايات المتحدة حالة من القلق العلمي بعد تسجيل ما لا يقل عن 90 زلزالاً غامضاً صغيراً منذ بداية الشهر، في نشاط زلزالي غير معتاد دفع الخبراء إلى دراسة أسبابه المحتملة.

وبحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تركزت الهزات في مدينة سان رامون الواقعة في منطقة إيست باي فوق صدع كاليڤيراس، وهو فرع نشط من نظام صدع سان أندرياس الشهير.

ويُقدَّر أن هذا الصدع قادر على إنتاج زلزال بقوة 6.7 درجات، مع احتمال يبلغ 18 في المئة لحدوثه قبل عام 2030.

بدأت السلسلة الزلزالية في 9 نوفمبر بهزة بلغت 3.8 درجات، تلتها عشرات الهزات الخفيفة التي لم تتوقف حتى الآن، ورغم أن تتابع الزلازل الصغيرة قد يُفسَّر أحيانا كمؤشر على زلزال كبير وشيك، فإن العلماء يؤكدون أن هذه الحالة تختلف عن السيناريو المعروف، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وقالت سارة مينسون، عالمة الجيوفيزياء في مركز علوم الزلازل التابع للمسح الجيولوجي الأمريكي، إن المنطقة شهدت عناقيد مشابهة في الماضي دون أن تتبعها زلازل مدمرة، مرجحة أن يكون السبب في هذه الهزات هو «شقوق صغيرة مملوءة بالسوائل» ناجمة عن هندسة جيولوجية معقدة.

وكان آخر زلزال ملحوظ على الصدع قد وقع في أكتوبر 2022 قرب جبل هاميلتون بقوة 5.1 درجات، وهو الأكبر على كاليڤيراس منذ عام 2007، والأكبر في منطقة الخليج منذ 2014، أما أقوى زلزال تاريخي معروف على الصدع فقد سُجّل عام 1911 بقوة 6.6 درجات.

ويُعدّ الصدع متأخرا عن موعد زلزال كبير محتمل، وفقا للخبراء، وتُعدّ سلسلة الهزات الحالية السادسة على الأقل منذ عام 1970، وكانت آخر سلسلة مماثلة عام 2015.

وتشير دراسات سابقة لسلسلة 2015 إلى أن المنطقة تحتوي على عدة صدوع صغيرة متقاربة بدلاً من صدع واحد، وأن الحركة الزلزالية تنتقل بينها بطريقة معقدة، مع وجود أدلة على دور مهم للسوائل الجوفية في تحفيز الهزات.

ويرى رولاند بيرغمان، عالم الزلازل في جامعة كاليفورنيا – بيركلي، أن الهزة الأولى في نوفمبر قد تكون «الهزة الرئيسية» التي تبعتها سلسلة من الهزات الارتدادية.

وتتسم المنطقة بغياب أي نشاط بركاني أو حراري، ما دفع العلماء إلى ترجيح أن يكون تدفق السوائل تحت السطح هو المحرك الأساسي لهذه العناقيد.

وتحذّر إميلي برودسكي، عالمة الزلازل في جامعة كاليفورنيا – سانتا كروز، من أن الهزات الحالية «محيرة»، مؤكدة صعوبة التوصل إلى استنتاجات قاطعة حول ما يحدث تحت الأرض، رغم أنها تشبه أحيانا ما يسبق الزلازل الكبيرة.

وتكتسب التطورات خطورة إضافية مع وجود صدع هايوارد القريب، الذي تُظهر الدراسات أنه متصل بصدع كاليڤيراس تحت السطح، ما يعني احتمال حدوث انفجار زلزالي مزدوج.

ويُعتبر صدع هايوارد واحدا من أخطر الصدوع في الولايات المتحدة، إذ يمتد لمسافة 43 ميلا عبر مناطق مكتظة بالسكان من ريتشموند شمالا حتى جنوب فريمونت.

وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن احتمال وقوع زلزال بقوة 6.7 درجات أو أعلى خلال الثلاثين عاما المقبلة يبلغ 14.3 في المئة على صدع هايوارد و7.4 في المئة على صدع كاليڤيراس.

وتفترض هذه التقديرات أن الصدعين يعملان بشكل مستقل، مع أقصى قوة متوقعة تتراوح بين 6.9 و7.0 درجات.

غير أن اتصال الصدعين تحت الأرض قد يؤدي إلى زلزال مشترك تصل قوته إلى 7.3 درجات، وهو أقوى بنحو 2.5 مرة من زلزال منفرد على صدع هايوارد، ما يضاعف حجم المخاطر المحتملة على منطقة خليج كاليفورنيا.