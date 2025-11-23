حفيدة جون كينيدي تكشف إصابتها بالسرطان وتنتقد روبرت كينيدي

كشفت حفيدة الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف. كينيدي يوم أمس السبت أنها مصابة بسرطان عضال، وكتبت في مقال نشر في مجلة "نيويوركر" أن أحد أطبائها قال إنها قد تعيش لمدة عام آخر تقريبا، وانتقدت السياسات التي يدفع بها ابن عمها، وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف. كينيدي جونيور.

وقالت تاتيانا شلوسبيرج، ابنة كارولين كينيدي، ابنة كينيدي، وإدوين شلوسبيرج، إنها شخصت بالمرض في مايو 2024 وهي تبلغ من العمر 34 عاما.

بعد ولادة طفلها الثاني، لاحظ طبيبها ارتفاعاً في عدد خلايا الدم البيضاء لديها. واتضح أنه ابيضاض الدم النقوي الحاد مع طفرة نادرة، تظهر في الغالب لدى كبار السن.

وتم نشر مقالها في الذكرى الثانية والستين لاغتيال جدها.

وكتبت شلوسبيرج، وهي صحفية متخصصة في مجال البيئة، أنها خضعت لجولات من العلاج الكيميائي وعمليتي زرع للخلايا الجذعية، الأولى باستخدام خلايا من شقيقتها والتالية من متبرع غير مرتبط بها، وشاركت في تجارب سريرية. خلال أحدث تجربة، كتبت أن طبيبها أخبرها "أنه يمكن أن يبقيني على قيد الحياة لمدة عام، ربما".

وقالت شلوسبيرج أيضا إن السياسات التي يدعمها روبرت كينيدي جونيور يمكن أن تضر مرضى السرطان مثلها.

وجاء في المقال: "بينما أمضيت المزيد والمزيد من حياتي تحت رعاية الأطباء والممرضات والباحثين الذين يسعون جاهدين لتحسين حياة الآخرين، شاهدت كيف قام بوبي بخفض ما يقرب من نصف مليار دولار كانت مخصصة للبحث في لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال، وهي تقنية يمكن استخدامها ضد أنواع معينة من السرطان".