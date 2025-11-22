طوكيو ترد على اتهامات الصين بشأن زيادة مخاطر السلامة في اليابان

دحضت وزارة الخارجية اليابانية مزاعم الصين بأن هناك مخاطر تتعلق بالسلامة آخذة في الارتفاع باليابان، وذلك عبر إصدار بيانات عن جرائم خطيرة معترف بها في اليابان سقط مواطنون صينيون ضحايا لها.

وقالت الوزارة إنه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، بلغ عدد قضايا القتل والسرقة وإضرام النيران المعترف بها في اليابان والتي سقط صينيون ضحايا لها، 28 حالة، مقابل 35 حالة في نفس الفترة من 2024، وذلك استنادا إلى بيانات وكالة الشرطة الوطنية.

وعلى مدار عام 2023 بأكمله، بلغت هذه الحالات 48 حالة، و45 في 2024، بحسب وكالة أنباء جي جي برس اليابانية.

ولفتت الوزارة إلى الإعلانات الأخيرة من جانب الحكومة الصينية التي أشارت إلى زيادة في الحالات الإجرامية ضد المواطنين الصينيين باليابان خلال العام الجاري، وإلى زيادة المخاطر التي تتعلق بالسلامة في البلاد. ولكن الوزارة رفضت هذه المزاعم، وقالت: "مثل هذا التأكيد غير صحيح".

وعقب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي الأخيرة بشأن حالة طوارئ تايوانية محتملة، دعت الحكومة الصينية مواطنيها إلى عدم التوجه إلى اليابان، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وقالت الخارجية اليابانية إن بيانات وكالة الشرطة الوطنية تشمل أيضا "حالات تبين فيها أن جنسية المشتبه الرئيسي فيها صينية".