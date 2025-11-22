تركيا وأستراليا تؤكدان التوصل لاتفاق بشأن تقاسم استضافة مؤتمر كوب31

أظهرت وثيقة صادرة عن قمة المناخ كوب30 في البرازيل أمس الجمعة أن تركيا ستستضيف قمة المناخ كوب31 في عام 2026، على أن تقود أستراليا عملية التفاوض، وهو ما يؤكد إعلانا سابقا عن توقع تقسيم الاستضافة.

وصدر البيان عن ألمانيا بعد اجتماع مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، والتي كانت مكلفة باختيار المضيف لعام 2026.

ونص الاتفاق، الذي حل مواجهة طويلة مع كلا الطرفين المتنافسين على استضافة محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، على أن تكون تركيا هي مكان الاستضافة بينما تتولى أستراليا مسؤوليات التفاوض.

وجاء في البيان "إذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين تركيا وأستراليا، ستجرى المشاورات حتى يتم حل الاختلاف بما يرضي الطرفين".

وستُعقد قمة ما قبل مؤتمر الأطراف في إحدى دول جزر المحيط الهادي، وستقود أستراليا العملية التي ستستمر لمدة عام والتي ستشكل جدول الأعمال والأولويات قبل مؤتمر كوب31.