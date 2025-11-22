أمريكا والصين تعقدان محادثات أمن بحري في هاواي

قالت البحرية الصينية اليوم السبت إن الجيشين الأمريكي والصيني عقدا هذا الأسبوع محادثات أمن بحري "صريحة وبناءة"، مع استعادة القوتان العظميان تدريجيا الاتصالات العسكرية بين الجيشين بعد عدة أشهر من التوترات التجارية.

وذكر الحساب الرسمي لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاجتماعات عقدت على مستوى العمل في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر في هاواي.

وقالت البحرية الصينية في منشورها "أجرى الجانبان تبادلات صريحة وبناءة... وتبادلا بشكل أساسي وجهات النظر حول الوضع الأمني البحري والجوي الحالي بين الصين والولايات المتحدة".