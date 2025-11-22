الولايات المتحدة.. وفاة رجل بسبب سلالة نادرة من إنفلونزا الطيور

يعتقد أن رجلا من ولاية واشنطن الأمريكية هو أول شخص يموت بسبب سلالة نادرة من أنفلونزا الطيور، إلا أن مسؤولي الصحة بالولاية قالوا يوم الجمعة إن الخطر على الجمهور منخفض.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة بولاية واشنطن بأن الرجل، وهو شخص كبير في السن يعاني من أمراض، كان يتلقى العلاج من سلالة أنفلونزا الطيور تسمى "اتش 5 ان 5"، بعدما أصبح على ما يبدو أول إنسان معروف مصاب بهذه السلالة.

وقال مسؤولو الصحة إن الرجل من مقاطعة جرايز هاربور، على بعد نحو 78 ميلا (125 كيلومترا) جنوب غرب سياتل، كان لديه قطيع من الدواجن المنزلية التي تعرضت لطيور برية في الفناء الخلفي.

وأكد البيان الصادر عن مسؤولي الصحة بالولاية: إن الخطر على الجمهور لا يزال منخفضا. "لم تثبت إصابة أي شخص آخر معني بأنفلونزا الطيور."

وأضاف مسؤولو الصحة إنهم سيراقبون أي شخص كان على اتصال وثيق بالرجل، لكن "لا يوجد دليل على انتقال هذا الفيروس بين الناس".