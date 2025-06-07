الصين تخصص 580 مليون يوان لتعزيز جهود السيطرة على الفيضانات

أعلنت وزارة المالية في الصين أن البلاد خصصت 580 مليون يوان (حوالي 73ر80 مليون دولار أمريكي) للمناطق على مستوى المقاطعات لتعزيز جهودها في السيطرة على الفيضانات.

وتم توجيه هذه الأموال، التي تم تخصيصها من قبل وزارة المالية ووزارة الموارد المائية إلى 29 منطقة على مستوى المقاطعات وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير، بحسب ما ذكرته اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وطلب من الحكومات المحلية إجراء عمليات تفتيش عميقة للمخاطر في مرافق الحفاظ على المياه والتي تعد بالغة الأهمية للسيطرة على الفيضانات مثل سدود الأنهار والبحيرات والخزانات والسدود البحرية الرئيسية.

ويتعين على السلطات المعنية اتخاذ استعدادات شاملة للوقاية من الفيضانات والسيطرة عليها خلال موسم الفيضانات الرئيسي.