البيت الأبيض يدافع عن وصف ترامب لمراسلة صحفية "بالخنزيرة"

دافع البيت الأبيض يوم الخميس عن الرئيس دونالد ترامب بعد أن وصف مراسلة صحفية بأنها "خنزيرة" أثناء سؤالها له بشأن جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، وقال البيت الأبيض إن تصريحات الرئيس تعكس صراحته وشفافيته.

وفي محادثة مع صحفيين على متن طائرة الرئاسة الأسبوع الماضي انحنى ترامب نحو المراسلة وأشار بإصبعه وقال "اهدئي أيتها الخنزيرة" بينما كانت تضغط عليه بشأن بريد إلكتروني نُشر في الآونة الأخيرة ادعى فيه إبستين أن ترامب "كان على علم بالفتيات".

وعندما سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت يوم الخميس عن الواقعة، قالت إن الناخبين الأمريكيين أعادوا انتخاب ترامب لصراحته وإنه يجب على الصحفيين أن يقدروا صراحته في الإجابة عن الأسئلة.

وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "إنه يتصدى للأخبار الكاذبة عندما يراها ويشعر بالإحباط من المراسلين الذين ينشرون معلومات مضللة"، ولم تقدم ليفيت أي دليل على وجود معلومات مضللة يتم نشرها.

وأضافت عن ترامب "إنه يوفر وصولا غير مسبوق إلى الصحافة ويجيب على الأسئلة بشكل شبه يومي".

ووصف ترامب مراسلة صحفية أخرى يوم الثلاثاء في المكتب البيضاوي بأنها "شخص فظيع" بعد أن سألت ولي العهد السعودي الزائر الأمير محمد بن سلمان عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي وسألت ترامب عن سبب عدم نشر ملفات إبستين.

ووقع ترامب يوم الأربعاء على تشريع يأمر وزارة العدل بالإفراج عن وثائق من تحقيقها المطول في قضية إبستين بعد أن قاوم في البداية نشر الملفات على الملأ.