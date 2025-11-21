اعتقال ومحاكمة وإعدام.. ترامب يهدد الديمقراطيين بسبب رسالة للجيش

أدانت السيناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين يوم الخميس تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قالت إنه هدد فيها الديمقراطيين بـ "الاعتقال والمحاكمة والإعدام شنقا" بسبب مقطع فيديو نشروه.

ويوم الثلاثاء الماضي، شارك ستة أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس لديهم خلفيات عسكرية أو استخباراتية مقطع فيديو يحثون فيه الأفراد العسكريين والاستخباراتيين الأمريكيين على عدم اتباع أوامر تنتهك القانون أو الدستور.

وقالوا محذرين من أن "هذه الإدارة تضع موظفينا العسكريين النظاميين ومجتمع الاستخبارات في مواجهة المواطنين الأمريكيين": "قوانيننا واضحة. يمكنكم رفض الأوامر غير القانونية. يجب عليكم رفض الأوامر غير القانونية".

وفي منشور يوم الخميس على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، اتهم ترامب المجموعة بـ "سلوك تحريضي على أعلى مستوى" وحذر في منشور آخر - دون تسميتهم - من "سلوك تحريضي، يعاقب عليه بالإعدام!"

كما أعاد نشر رسالة نصها: "اشنقوهم، جورج واشنطن كان سيفعل!!" ردا على ذلك، نشرت سلوتكين مقطع فيديو على منصة إكس تدين فيه تهديدات ترامب، قائلة إنها لن تسكت.

وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "لنكن واضحين تماما: رئيس الولايات المتحدة يدعو إلى إعدام مسؤولين منتخبين. هذا تهديد صريح".

وفي الوقت ذاته، اتهمت المتحدثة باسم ترامب، كارولين ليفيت، الديمقراطيين بإرسال رسالة خطيرة إلى الجيش، مدعية أن مقطع الفيديو الخاص بهم يشجع أفراد الخدمة على تجاهل الأوامر القانونية ويقوض سلسلة القيادة.