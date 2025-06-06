بيتزا البنتاغون.. عندما تتحول طلبات الطعام إلى مؤشر توتر عالمي

تشهد منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الغربية عودة لافتة لما يُعرف بـ"نظرية بيتزا البنتاغون" أو ما يُطلق عليه "مؤشر بيتزا البنتاغون"، وهي فرضية غريبة لكنها لاقت رواجا، مفادها أن ارتفاع عدد طلبات البيتزا إلى مباني وزارة الدفاع الأمريكية قد يكون إشارة مبكرة إلى أزمة جيوسياسية وشيكة.

تقوم النظرية، التي روّج لها موقع The Takeout، على ملاحظة بسيطة تؤكد أنه عندما تنشغل فرق العمل في وزارة الدفاع أو في مباني الاستخبارات الأمريكية إلى درجة تعيق مغادرتهم لمكاتبهم، يلجأون لطلب الطعام السريع، وأسرع ما يمكن الحصول عليه في واشنطن هو البيتزا، وبالتالي، فإن أي زيادة غير معتادة في عدد الطلبات قد تعكس حالة استنفار داخل الدوائر الأمنية، ما يعني أن أمرا خطيرا قد يحدث أو على وشك الحدوث، بحسب ما نشره Euronews.

تعود جذور النظرية إلى فترة الحرب الباردة، حيث كانت الاستخبارات السوفيتية تراقب كثافة توصيل الطعام إلى المؤسسات الأمريكية كوسيلة غير تقليدية لاستشراف أي تحركات غير اعتيادية.

وأحد أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث في الأول من أغسطس 1990، عندما لاحظ فرانك ميكس، صاحب امتياز سلسلة دومينوز بيتزا في العاصمة واشنطن، ارتفاعا مفاجئا في عدد الطلبات الموجهة إلى مباني وكالة الاستخبارات المركزية، تلك الليلة كانت عشية غزو العراق للكويت، الذي أدى إلى اندلاع حرب الخليج.

وفي ديسمبر 1998، تكررت الظاهرة خلال إجراءات عزل الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون، ما عزز من قناعة البعض بأن هنالك نمطا يمكن تتبعه.

مع انتشار وسائل التواصل، أخذت النظرية بُعدا ساخرا وتحولت إلى مادة شعبية بين المستخدمين، ففي 13 أبريل 2024، سُجل ارتفاع غير طبيعي في طلبات البيتزا الموجهة إلى البنتاغون، البيت الأبيض، ووزارة الدفاع، وهو اليوم نفسه الذي شهد هجوما إيرانيا بالطائرات المسيّرة على إسرائيل، وانتشرت صور عبر منصة X (تويتر سابقا) تظهر الازدحام أمام مطاعم بيتزا محددة، لا سيما فرع "بابا جونز" القريب من المؤسسات السيادية في العاصمة الأمريكية.

وقد ظهر حساب متخصص على المنصة باسم @PenPizzaReport، يتابع بشكل شبه يومي حركة الطلبات في محيط البنتاغون، وفي الأول من يونيو الجاري، كتب الحساب: "قبل أقل من ساعة على الإغلاق، يشهد فرع دومينوز الأقرب إلى البنتاغون ازدحاما ملحوظا"، وبعد ساعات فقط، تصاعد التوتر مجددا بين إسرائيل وإيران.

لكن رغم طرافة الطرح، لا يوجد حتى الآن دليل علمي يربط بين البيتزا والسياسة الدولية. فالنظرية تظل في إطار المزاح الثقيل، وإن كانت قائمة على وقائع لافتة. الصحفي وولف بليتزر، مراسل شبكة CNN من البنتاغون خلال حرب الخليج، قال ساخرا في تقرير شهير عام 1990: "القاعدة الذهبية للصحفيين؟ راقبوا حركة البيتزا دائما".

وبينما تبقى البيتزا رمزا لسرعة التوصيل وسهولة الوصول، ربما باتت أيضاً، ولو على سبيل الطرافة، طبقاً جانبياً لمراقبة التحولات الكبرى في السياسة الدولية.