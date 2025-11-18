دونالد ترامب يستقبل رونالدو في البيت الأبيض

ذكر تقرير إعلامي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض، وذلك بعد تأهل المنتخب البرتغالي لكأس العالم 2026.

وسيكون رونالدو من أبرز نجوم كأس العالم العام المقبل، حيث ستتشارك أمريكا وكندا والمكسيك في استضافة البطولة.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن رونالدو والمنتخب البرتغالي ربما يواجه المنتخب الأمريكي حيث تشير التقارير إلى أن مباراة ودية تحضيرية قيد النقاش قبل انطلاق كأس العالم.

واستقبل ترامب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، في المكتب البيضاوي في مناسبات عدة، والآن سيلتقي أحد أعظم رموز كرة القدم بالرئيس الأمريكي، وفقاً لشبكة "إم إس ناو".

وصرح رونالدو مؤخرا عن نيته لقاء ترامب، وقد تم تلبية طلبه.

ويشير التقرير إلى أن ثلاثة مسؤولين في البيت الأبيض أكدوا الزيارة المقررة لرونالدو.

وكشف رونالدو بشكل مفاجئ عن أمنتيه في الالتقاء بترامب خلال مقابلة حديثه مع بيرس مورجان.

وكان مورجان سأل رونالدو عن قميص موقع أرسله إلى ترامب، وكان عليه رسالة تقول: "الرئيس دونالد ج. ترامب، يلعب من أجل السلام".

وأكد رونالدو: "إذا كان العالم في سلام، فهذا هدفنا. هو أحد الأشخاص الذين يمكنهم تغيير أو المساعدة في تغيير العالم. وهذا هدفي الرئيسي: أن ألتقي بترامب وأتحدث معه بشأن السلام العالمي. إذا كان بإمكانك فعل هذا، فهو شخص أود حقا الجلوس معه".