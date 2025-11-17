ترامب يعتزم الاجتماع مع زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك المنتخب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد أنه يعتزم الاجتماع مع عمدة مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني، وقال إنهما سـ "يتوصلان إلى حل"، في ما يمكن أن يكون انفراجا بين الرئيس الجمهوري والنجم السياسي الديمقراطي اللذين صور كل منهما الآخر على أنه خصم سياسي.

وانتقد ترامب ممداني على مدى عدة أشهر، واصفا إياه زورا بأنه "شيوعي" ومتنبئا بدمار مسقط رأسه، نيويورك، إذا تم انتخاب الاشتراكي الديمقراطي. كما هدد بترحيل ممداني، الذي ولد في أوغندا وأصبح مواطنا أمريكيا متجنسا، وكذلك بسحب الأموال الاتحادية من المدينة.

وصعد ممداني من مشرع مغمور في الولاية ليصبح نجما على وسائل التواصل الاجتماعي ورمزا للمقاومة ضد ترامب خلال حملته الانتخابية لمنصب العمدة. وتبنى في حملته الانتخابية مجموعة من السياسات التقدمية ورسالة كانت واضحة في معارضتها لأجندة ترامب العدوانية والمناهضة للمهاجرين التي طرحها في ولايته الثانية بالبيت الأبيض.

وناشد السياسي البالغ من العمر 34 عاما شريحة واسعة من سكان نيويورك وهزم أحد الشخصيات ثقيلة الوزن فيها، وهو الحاكم السابق أندرو كومو، بفارق يقارب 9 نقاط مئوية.

ولم يصدر عن ممثلي ممداني أي تعليق ليل الأحد بشأن تصريحات الرئيس، لكن متحدثا أشار إلى تصريحات العمدة المنتخب الأسبوع الماضي عندما قال إنه يعتزم التواصل مع البيت الأبيض "لأن هذه علاقة ستكون حاسمة لنجاح المدينة".

وأعرب ترامب عن شعور مماثل يوم الأحد.

وقال ترامب للصحفيين وهو يستعد للسفر عائدا إلى واشنطن بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في فلوريدا: "عمدة نيويورك، سأقول، يود أن يجتمع معنا. سنتوصل إلى حل".