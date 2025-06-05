اليابان تواجه "حالة طوارئ صامتة" مع تراجع المواليد لمستوى تاريخي

أظهرت بيانات حكومية نشرت الأربعاء أن عدد المواليد الجدد في اليابان يتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث انخفض عدد الولادات السنوية إلى مستوى قياسي جديد العام الماضي.

وقالت وزارة الصحة إن عدد المواليد في اليابان بلغ 686 ألفا و61 طفلا في عام 2024، بانخفاض قدره 7ر5% مقارنة بالعام السابق، وللمرة الأولى ينخفض عدد المواليد إلى ما دون 700 ألف منذ بدء تسجيل البيانات عام 1899. ويعد هذا الانخفاض السادس عشر على التوالي.

ويمثل هذا العدد نحو ربع ذروة المواليد التي بلغت 7ر2 مليون في عام 1949، خلال طفرة المواليد بعد الحرب العالمية الثانية.

وتضاف هذه البيانات إلى القلق المتزايد بشأن استدامة الاقتصاد والأمن القومي في بلد يعاني من شيخوخة سريعة وتراجع سكاني، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.

ووصف رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا الوضع بأنه "حالة طوارئ صامتة"، وتعهد بتعزيز بيئة عمل أكثر مرونة، واتخاذ إجراءات من شأنها مساعدة الأزواج على التوفيق بين العمل وتربية الأطفال، خصوصا في المناطق الريفية حيث لا تزال القيم الأسرية أكثر تحفظا، وغالبًا ما تكون أكثر صرامة تجاه النساء.

وتعد اليابان واحدة من عدة دول في شرق آسيا تواجه تراجعا في معدلات المواليد وشيخوخة سكانية متسارعة. فقد خاضت كل من كوريا الجنوبية والصين لسنوات طويلة معارك لدفع الأسر إلى إنجاب المزيد من الأطفال.

وفي السياق ذاته، ألغت فيتنام يوم الأربعاء قوانين قديمة كانت تحد من عدد الأطفال في الأسرة إلى طفلين، وذلك في محاولة لوقف تراجع معدلات الولادة.

ويتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان، الذي يبلغ حاليا حوالي 124 مليون نسمة، إلى 87 مليونا بحلول عام 2070، مع تجاوز نسبة من هم فوق سن الخامسة والستين 40% من إجمالي السكان.