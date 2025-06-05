ترامب يمنع الأجانب الساعين للدراسة بهارفارد من دخول البلاد

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء دخول الطلاب الأجانب إلى الولايات المتحدة الذين يسعون للدراسة أو المشاركة في برامج التبادل في جامعة هارفارد لمدة ستة أشهر مبدئيا، وسط تصاعد الخلاف مع واحدة من جامعات النخبة.

وعزا ترامب القرار إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي التي اعتبرها مبررا لمنع الطلاب الأجانب من دخول الولايات المتحدة لمتابعة الدراسة في الجامعة الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس.

ووصفت جامعة هارفارد في بيان إعلان ترامب بأنه "خطوة انتقامية غير قانونية أخرى اتخذتها الإدارة الأمريكية تنتهك حقوق هارفارد بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي".

وأضافت الجامعة أنها "ستواصل حماية طلابها الأجانب".

ويمكن أن يمتد التعليق لمدة تتجاوز ستة أشهر. كما يوجه إعلان ترامب وزارة الخارجية الأمريكية بالنظر في إلغاء التأشيرات الأكاديمية أو تأشيرات برامج التبادل لأي طالب حالي في جامعة هارفارد تنطبق عليه معايير الإعلان.

وصدر الإعلان عقب أسبوع من إعلان قاضية اتحادية في بوسطن أنها ستصدر أمرا قضائيا واسع النطاق يمنع إدارة ترامب من إلغاء صلاحيات جامعة هارفارد فيما يتعلق بتسجيل الطلاب الأجانب، الذين يشكلون حوالي ربع طلابها.

وتقول هارفارد إن الإدارة تتخذ هذا الموقف الانتقامي لرفضها الانصياع لمطالبها بالسيطرة على الجامعة ومناهجها الدراسية وأيديولوجية أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية بعد أن أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في 22 مايو أن وزارتها ألغت بأثر فوري شهادة برنامج الطلاب والزائرين المتبادلين في الجامعة، والتي تسمح لها بتسجيل الطلاب الأجانب.

وأوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز إجراءها على الفور تقريبا بشكل مؤقت. وعشية جلسة استماع أمام المحكمة قبل أيام، غيرت الوزارة مسارها وقالت إنها ستطعن في شهادة هارفارد من خلال عملية إدارية أطول.

وبالرغم من ذلك، قالت بوروز إنها تعتزم إصدار أمر قضائي أولي طويل الأمد بناء على طلب هارفارد، مضيفة أن الأمر ضروري لتوفير بعض الحماية لطلاب الجامعة الأجانب.

وفي الشهر الماضي، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية جميع بعثاتها القنصلية في الخارج بالبدء في إجراء تدقيق إضافي لطالبي التأشيرات الذين يتطلعون للذهاب إلى جامعة هارفارد لأي غرض، وفقا لبرقية داخلية اطلعت عليها رويترز.