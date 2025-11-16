"بي بي سي" لم تتلق "أي اتصال آخر" من محاميي ترامب

لم تتلق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "أي اتصال آخر من محاميي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المرحلة"، حسبما قال متحدث باسم الهيئة يوم أمس السبت.

وأضاف المتحدث أن "موقف بي بي سي لا يزال كما هو" بعد أن قال ترامب إنه سيقاضي المؤسسة رغم اعتذارها عن تحرير خطاب ألقاه عام 2021، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وأخبر ترامب الصحفيين على متن طائرة الرئاسة إير فوس وان يوم الجمعة أنه سيقاضي المؤسسة للحصول على تعويض "يتراوح بين مليار دولار و 5 مليارات دولار، وربما في وقت ما الأسبوع المقبل".

وجاءت تعليقاته في أعقاب اعتذار بي بي سي يوم الخميس الذي قالت فيه إن التعديل على خطاب ترامب في 6 يناير 2021 قد أعطى "انطباعا خاطئا بأن الرئيس ترامب وجه نداء مباشرا للعنف".

واعتذرت شبكة البث وقالت إن تجميع أجزاء الخطاب كان "خطأ في الحكم"، لكنها رفضت دفع تعويض مالي بعد أن هدد محامو الرئيس الأمريكي بالمقاضاة للحصول على مليار دولار كتعويضات ما لم يتم نشر تراجع واعتذار.

ويوم السبت، قال متحدث باسم بي بي سي: "لم نتلق أي اتصال آخر من محاميي الرئيس ترامب في هذه المرحلة. موقفنا لا يزال كما هو".

وفي مقابلة مع قناة جي بي نيوز بثت يوم السبت، قال ترامب إن لديه "التزاما" بمقاضاة بي بي سي، مضيفا: "كان هذا فادحا للغاية. إذا لم تفعل ذلك، فلن تمنع حدوثه مرة أخرى مع أشخاص آخرين".

وتابع أيضا أنه من المرجح أن ترفع الدعوى القضائية "في مكان ما في الولايات المتحدة".

وقال متحدث باسم بي بي سي إنه في يوم الخميس، أرسل رئيس بي بي سي سمير شاه رسالة شخصية إلى البيت الأبيض للاعتذار عن التحرير، وكتب محامو المؤسسة إلى الفريق القانوني للرئيس.

وأضاف المتحدث: "بينما تعرب بي بي سي بصدق عن أسفها للطريقة التي تم بها تحرير مقطع الفيديو، فإننا نختلف بشدة مع وجود أساس لدعوى تشهير".