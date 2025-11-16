بكين تحذر مانيلا من "الاستفزازات" في بحر الصين الجنوبي

حث الجيش الصيني اليوم الأحد الفلبين على الوقف الفوري "للاستفزازات" التي قد تتسبب في تصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي.

وأدلى تيان جونلي، المتحدث باسم القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني، بهذا التصريح في أعقاب ما وصفه بـ "الدوريات المشتركة" المزعومة التي قامت بها الفلبين مع دول خارج المنطقة، والتي قال إنها قوضت السلام والاستقرار في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

ووفقاً للمتحدث، نظمت القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي يوم الجمعة تشكيلا من القاذفات لإجراء دورية روتينية في بحر الصين الجنوبي.