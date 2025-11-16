مادورو يدعو ترامب للسلام وسط التوتر في الكاريبي

حث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أول من أمس، على التحلي بضبط النفس على خلفية الوجود العسكري الأمريكي الواسع في منطقة الكاريبي.

ورداً على سؤال لمراسل تابع لشبكة (سي إن إن) الأمريكية بشأن ما إذا كان لديه رسالة لترامب، قال الرئيس الفنزويلي باللغة الإنجليزية في تجمع شعبي في كاراكاس: «نعم للسلام، نعم للسلام». ودعا شعب الولايات المتحدة إلى الوقوف مع السلام، قائلاً: «لا مزيد من الحروب التي لا تنتهي. لا مزيد من الحروب الظالمة. لا مزيد من ليبيا. لا مزيد من أفغانستان».

وفي غضون ذلك، أصدرت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) صوراً لحاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد في غربي المحيط الأطلسي. وفي إحدى الصور، تظهر أكبر سفينة حربية في العالم مصحوبة بثلاث سفن بحرية أخرى، بينما تحلق فوق التشكيل قاذفة بعيدة المدى وعدة طائرات مقاتلة.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، الذي أصبح يطلق على نفسه في الآونة الأخيرة لقب وزير الحرب، الخميس عن بدء عملية «الرمح الجنوبي» لمكافحة تهريب المخدرات في المنطقة.

وكانت القوات الأمريكية في المنطقة أغرقت خلال الأسابيع الأخيرة نحو 20 قارباً، باتهام تهريبها للمخدرات، ما أسفر عن مقتل نحو 80 شخصاً. وثارت تكهنات حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية تسعى إلى تغيير النظام في كاراكاس، نظراً لتمركز قوات كبيرة قبالة سواحل فنزويلا.

ورداً على ذلك، حثّت موسكو، الحليف الوثيق لكاراكاس، إدارة ترامب على الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة تحت ستار مكافحة المخدرات.