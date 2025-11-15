المقاتلة 35 ـ F "الشبح الطائر".. ماذا نعرف عنها؟

تعد المقاتلة الأمريكية F-35 "الشبح الطائر" من إنتاج شركة لوكهيد مارتن واحدة من أبرز مقاتلات الجيل الخامس في العالم، إذ طُوّرت لتقديم مستوى متقدم من التخفي ودمج المستشعرات والوعي الميداني، إلى جانب قدرتها على تنفيذ مهام متعددة تشمل الهجوم الجوي والدفاع والحرب الإلكترونية.

وتُظهر بيانات برنامج المقاتلة أن تكلفة النسخة F-35A تبلغ نحو 82.5 مليون دولار، بينما تصل تكلفة النسختين B وC المخصصتين للإقلاع القصير أو الرأسي والعمل من على حاملات الطائرات إلى أكثر من 100 مليون دولار، مما يجعلها من أكثر الطائرات العسكرية كلفة وطلباً لدى الدول الحليفة للولايات المتحدة.

وتشير المصادر الرسمية إلى أنّ الولايات المتحدة وعدداً من شركائها مثل المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وإسرائيل وأستراليا وكوريا الجنوبية يشغّلون هذه المقاتلة ضمن منظوماتهم الجوية، مستفيدين من قدراتها الرقمية المتقدمة وخوذتها التفاعلية التي تزود الطيار ببيانات شاملة في الزمن الحقيقي.

وفي المقابل، تعمل الصين على تطوير مقاتلتها J-20 من شركة تشنغدو، والتي تُعد أبرز محاولة صينية لمنافسة الجيل الخامس الأمريكي، وتركز بشكل أساسي على التفوق الجوي والمدى البعيد، إلا أن تقييمات عسكرية غربية ترى أن قدرات التخفي في J-20 لا تزال أقل من مستوى التخفي الذي توفره F-35، رغم امتلاك المقاتلة الصينية ميزات محتملة في المدى التشغيلي وقدرة حمل الذخائر بعيدة المدى.

وبينما تمنح J-20 الصين تقدماً في بعض المهام الاستراتيجية، تبقى F-35 متفوقة في دمج المعلومات والشبكات القتالية، وهي عناصر تُعد حاسمة في الحروب الحديثة القائمة على الوعي الميداني وتبادل البيانات بين منصات متعددة، وفق ما أكده موقع برنامج F-35 الرسمي.