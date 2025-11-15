ترامب يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد "بي بي سي"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقاضي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأسبوع المقبل بعد اعتذار الهيئة لكنها رفضت تعويضه عن نسختها المعدلة من خطاب ألقاه عام 2021 وبثه برنامج "بانوراما".

وفي حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم الجمعة، قال ترامب: "سنقاضيهم بمبلغ يتراوح بين مليار وخمسة مليارات دولار، ربما في وقت ما من الأسبوع المقبل".

واعتذرت (بي بي سي) لكنها قالت إنها ترفض دفع تعويض مالي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن الهيئة قولها إن تعديل الخطاب كان "خطأ في الحكم" لكنها رفضت مطالبه بالتعويض، وذلك بعد أن هدد محامو ترامب بمقاضاة (بي بي سي) للحصول على مليار دولار كتعويض ما لم يتم نشر إلغاء واعتذار.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن (بي بي سي) "خدعت الجمهور" بشأن التعديل، الذي جعل الأمر يبدو كما لو أنه يحث الناس صراحة على مهاجمة مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.