مُسيرات أوكرانية تستهدف سفينة ومستودع نفط في روسيا

أكد مسؤولون روس أن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة وقع في وقت مبكر من اليوم الجمعة ألحق أضرارا بسفينة ومبان سكنية ومستودع نفط في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

وأضافوا أن الهجوم تسبب أيضا في إصابة ثلاثة من أفراد طاقم السفينة.

وقالت قيادة العمليات في منطقة كراسنودار على تليغرام إن أفراد الطاقم الثلاثة المصابين يتلقون العلاج في المستشفى.

وأضافت أن شظايا المسيرات أصابت أربع شقق على الأقل، مما أدى إلى تحطم النوافذ لكن دون وقوع إصابات.

وأدى الهجوم كذلك إلى نشوب حريق في مستودع نفط في مجمع للشحن، وأخمدته فرق الطوارئ. وقالت قيادة العمليات إن مباني ساحلية لحقت بها أضرار أيضا، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم يتسن لرويترز التحقق من تلك التقارير ولم يصدر تعليق بعد من المسؤولين الأوكرانيين.