دعوى لوقف تخفيضات ترامب لمشاريع الطاقة النظيفة بالولايات الديمقراطية

رفعت مجموعات معنية بالطاقة النظيفة ومدينة سانت بول في ولاية مينيسوتا، يوم أمس الاثنين، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب إلغائها منحا بقيمة 6ر7 مليارات دولار كانت مخصصة لمشاريع في الولايات التي صوتت للديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن المشاريع أُلغيت بعد مراجعة خلصت إلى أنها لا تلبّي احتياجات البلاد في مجال الطاقة على نحو كاف أو ليست مجدية اقتصاديا.

وصرح مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض، راسل فويت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "أجندة اليسار المناخية يجري إلغاؤها".

وتشمل التخفيضات مشاريع مصانع البطاريات وتقنيات الهيدروجين وتحديث شبكات الكهرباء وجهود احتجاز الكربون.

وتقول الدعوى إن فويت ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب استغلوا فترة إغلاق الحكومة لاقتطاع البرامج في الولايات التي يدعم ناخبوها الحزب الديمقراطي.